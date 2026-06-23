Papszun wprost o transferach w Legii. Nie owijał w bawełnę

Legia Warszawa sfinalizowała cztery transfery i wygląda na to, że więcej nowych zawodników nie będzie. Marek Papszun w rozmowie z serwisem legia.net zdradził, że nie spodziewa się kolejnych ruchów.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa nie sprowadzi więcej nowych piłkarzy

Legia Warszawa w przyszłym sezonie będzie chciała zmazać plamę z minionej kampanii, w której rozczarowali kibiców. Od poniedziałku drużyna wróciła do zajęć pod okiem Marka Papszuna, przygotowując się do startu nowego sezonu. Od początku okresu przygotowawczego z drużyną jest czterech nowych zawodników: Łukasz Zwoliński, Zoran Arsenić, Ivan Brkić i Robert Deziel Junior.

Po zakończeniu pierwszego treningu Marek Papszun udzielił kilku odpowiedzi zebranym na miejscu dziennikarzom. W rozmowie z serwisem legia.net zdradził, czy wierzy jeszcze w transfery przychodzące. Okazuje się, że więcej ruchów raczej nie będzie.

– Chciałbym wierzyć, ale obserwując naszą sytuację, bardziej skupiam się na tych zawodnikach, których dziś widzimy na treningach. Układam to sobie w głowie w ten sposób, że transferów już nie będzie – powiedział Marek Papszun, cytowany przez serwis legia.net.

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Papszun odniósł się także krótko do działań pozostałych drużyn z Ekstraklasy na rynku transferowym. Jak sam mówi, obserwuje rynek, ale skupia się na Legii. Nie interesuje go to, kto ile wyda. Cała uwaga jest skupiona na pierwszym meczu w lidze z Pogonią Szczecin.

– Obserwuję rynek i to, co dzieje się w Ekstraklasie, ale nie mam na to wpływu. Skupiam się przede wszystkim na swojej drużynie i na jak najlepszym przygotowaniu do sezonu. Bez względu na to, czy inni nie zrobią żadnych transferów, czy będą wydawać po 20 milionów, my musimy być gotowi na pierwszy mecz z Pogonią Szczecin i pojechać tam po zwycięstwo – dodał trener Legii Warszawa.