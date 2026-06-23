Mourinho wskazał pomocnika dla Realu. Chce gwiazdę Premier League!

Real Madryt rusza po Enzo Fernandeza, który został wybrany przez Jose Mourinho. Szkoleniowiec uważa, że to idealne wzmocnienie środka pola. Gwiazdor Chelsea chce trafić na Santiago Bernabeu - ujawnia "AS".

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce w Realu gwiazdę Chelsea

Real Madryt ogłosił już transfery Marca Cucurelli, Bernardo Silvy oraz Ibrahimy Konate, a w blokach startowych wyczekuje również Denzel Dumfries. Na tym nie koniec, jeśli chodzi o letnie wzmocnienia Królewskich. Plan zakłada sprowadzenie jeszcze przynajmniej jednego stopera oraz środkowego pomocnika, który będzie odpowiadał za rozgrywanie. Ma zostać docelowym następcą Toniego Kroosa, po odejściu którego w drużynie brakuje zawodnika o podobnej charakterystyce.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Real był łączony z wieloma zawodnikami. Teraz Jose Mourinho wybrał swojego wymarzonego kandydata. „AS” ujawnia, że jest nim Enzo Fernandez – w kręgu zainteresowań był też fenomenalny Ayooub Bouaddi, natomiast szkoleniowiec uznał, że jest jeszcze zbyt młody, by stanowić o sile największego klubu na świecie.

Real Madryt rozpoczyna więc prace nad transferem Fernandeza. Piłkarz już w przeszłości dawał do zrozumienia, że przeprowadzka na Santiago Bernabeu to jego sportowe marzenie, dlatego z wielką chęcią zaakceptuje ofertę giganta. Chelsea nie podchodzi do tego tematu zbyt optymistycznie, bowiem straciła już Cucurellę i woli uniknąć rewolucji kadrowej. W przypadku finalizacji transferu Królewscy musieliby wyłożyć na Fernandeza ponad 100 milionów euro.

🚨💣 JUST IN: José Mourinho has chosen ENZO FERNANDEZ as his midfield signing.



He does NOT want Ayyoub Bouaddi, as he believes he's too young and inexperienced.



José wants proven, experienced winners, and he believes Enzo is PERFECT for his project.



The coach told the club he… pic.twitter.com/R9Wh7PG32P — Madrid Zone (@theMadridZone) June 23, 2026

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie