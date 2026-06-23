Mourinho wskazał pomocnika dla Realu. Chce gwiazdę Premier League!

Mourinho chce w Realu gwiazdę Chelsea
Real Madryt ogłosił już transfery Marca Cucurelli, Bernardo Silvy oraz Ibrahimy Konate, a w blokach startowych wyczekuje również Denzel Dumfries. Na tym nie koniec, jeśli chodzi o letnie wzmocnienia Królewskich. Plan zakłada sprowadzenie jeszcze przynajmniej jednego stopera oraz środkowego pomocnika, który będzie odpowiadał za rozgrywanie. Ma zostać docelowym następcą Toniego Kroosa, po odejściu którego w drużynie brakuje zawodnika o podobnej charakterystyce.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy Real był łączony z wieloma zawodnikami. Teraz Jose Mourinho wybrał swojego wymarzonego kandydata. „AS” ujawnia, że jest nim Enzo Fernandez – w kręgu zainteresowań był też fenomenalny Ayooub Bouaddi, natomiast szkoleniowiec uznał, że jest jeszcze zbyt młody, by stanowić o sile największego klubu na świecie.
Real Madryt rozpoczyna więc prace nad transferem Fernandeza. Piłkarz już w przeszłości dawał do zrozumienia, że przeprowadzka na Santiago Bernabeu to jego sportowe marzenie, dlatego z wielką chęcią zaakceptuje ofertę giganta. Chelsea nie podchodzi do tego tematu zbyt optymistycznie, bowiem straciła już Cucurellę i woli uniknąć rewolucji kadrowej. W przypadku finalizacji transferu Królewscy musieliby wyłożyć na Fernandeza ponad 100 milionów euro.
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