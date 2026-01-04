Real oferuje 120 mln euro za gwiazdę Liverpoolu. Szalony pomysł

11:58, 4. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fichajes.net

Real Madryt złożył astronomiczną propozycję w wysokości 120 milionów euro za pomocnika Liverpoolu, Ryana Gravenbercha - donosi w niedzielny poranek hiszpański serwis Fichajes.net. 23-letni Holender mógłby odmienić grę ekipy Królewskich.

Florentino Perez - prezes Realu Madryt
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez - prezes Realu Madryt

Ryan Gravenberch zamieni Liverpool na Real Madryt?

Real Madryt planuje w jednym z najbliższych okienek transferowych wzmocnić drugą linię i sprowadzić nowego pomocnika. Trener drużyny Królewskich – Xabi Alonso – poszukuje zawodnika, który zapewni równowagę pomiędzy defensywą a ofensywą. W zespole Los Blancos wyraźnie brakuje bowiem takiego piłkarza od momentu odejścia Toniego Kroosa, którego wpływ na organizację gry w środku pola był nie do przecenienia.

Niewykluczone, że Real Madryt spróbuje dobić targu z Liverpoolem. Sensacyjne informacje w tej sprawie przekazał hiszpański portal „Fichajes.net”, zdaniem którego Królewscy złożyli propozycję w wysokości aż 120 milionów euro za Ryana Gravenbercha.

23-letni Holender był bliski przedłużenia kontraktu z angielskim klubem, aczkolwiek oferta z Półwyspu Iberyjskiego może zmienić jego plany. Do tych doniesień należy jednak podchodzić ostrożnie, gdyż Real rzadko dokonuje dużych transferów zimą.

Ryan Gravenberch trafił do Liverpoolu latem 2023 roku z Bayernu Monachium za 40 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 108 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 9 asyst. Jego znaczenie dla zespołu Arne Slota jest ogromne, dlatego klub z Anfield Road chce zatrzymać go na dłużej. Obecna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Według serwisu „Transfermarkt” piłkarz jest wyceniany na około 100 milionów euro.