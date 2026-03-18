FC Barcelona skierowała wzrok na holenderskiego stopera

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ruud Nijstad przyciągnął uwagę Barcelony

FC Barcelona podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego prawdopodobnie będzie dążyć do sprowadzenia nowego stopera. Mistrzowie La Ligi wciąż nie znaleźli bowiem następcy Inigo Martineza, który pół roku temu przeniósł się do Al-Nassr. Ponadto przyszłość Andreasa Christensena stoi pod znakiem zapytania w związku z wygasającym 30 czerwca 2026 roku kontraktem, co dodatkowo komplikuje sytuację kadrową w formacji defensywnej ekipy Dumy Katalonii.

Z przeprowadzką na Camp Nou łączeni są między innymi Alessandro Bastoni, Joel Ordonez czy Nathan Ake. Niewykluczone jednak, że gigant z Półwyspu Iberyjskiego postawi na mniej oczywiste rozwiązanie i sięgnie po bardzo młodego zawodnika.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, uwagę mistrzów Hiszpanii przykuł bowiem Ruud Nijstad. 18-letni obrońca jest wysoko oceniany przez skautów nie tylko Barcelony, ale także Chelsea, Bayernu Monachium oraz Romy.

Mierzący 193 centymetry defensor na co dzień przywdziewa koszulkę FC Twente Enschede, którego jest wychowankiem. Do pierwszego zespołu awansował w lipcu 2025 roku i szybko zaczął zbierać cenne doświadczenie. Młodzieżowy reprezentant Holandii w aktualnej kampanii rozegrał 21 meczów i zanotował 1 asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia perspektywicznego zawodnika na niespełna 10 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.