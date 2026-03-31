Runjaić odbudował włoską gwiazdę. Teraz może trafić do giganta

Milan analizuje możliwe wzmocnienia ofensywy i według Tuttosport na liście pojawiło się zaskakujące nazwisko. Nicolo Zaniolo po odbudowie formy znów przyciąga uwagę czołowych klubu.

Zaniolo wraca do gry o wielki transfer

Nicolo Zaniolo odbudował swoją pozycję po trudnym okresie i znów gra na wysokim poziomie. W Udinese znalazł stabilność oraz odpowiednią rolę na boisku. Występy jako drugi napastnik obok Keinana Davisa przyniosły efekty w postaci pięciu goli i pięciu asyst.

Duży wpływ na jego formę miał trener Kosta Runjaić. Szkoleniowiec dopasował ustawienie do atutów zawodnika i wydobył jego najlepsze cechy. Zaniolo prezentuje regularność, której brakowało mu w ostatnich latach.

Głos w sprawie zabrał także jego agent Claudio Vigorelli. – Zawsze byliśmy przekonani, że Udine będzie idealnym miejscem na odbudowę. Nicolo bardzo chciał tego transferu i miał rację – przyznał.

Udinese ma możliwość wykupu zawodnika za 10 milionów euro z Galatasaray. Nawet, jeśli tak się stanie to Włoch może opuścić region Friulli. Jednym z największych zwolenników Zaniolo jest Massimiliano Allegri. Trener Milanu już wcześniej chciał sprowadzić go do swojego zespołu. Teraz temat wraca, a Włoch może stać się częścią przebudowy ofensywy.

Rossoneri interesują się także Dusanem Vlahoviciem, ale transfer Serba jest dużo bardziej skomplikowany. Co ciekawe, Rossoneri mają też na oku Arkadiusza Milika, który pomału odzyskuje formę w Juventusie, ale nie zostanie w stolicy Piemontu na kolejny sezon.

