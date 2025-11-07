Rudiger znalazł się na celowniku giganta. To byłby wielki powrót

Antonio Rudiger może przenieść się z powrotem do Chelsea. Jak donosi Marca, The Blues mogą pozyskać stopera Realu Madryt za darmo po zakończeniu sezonu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger może odejść z Realu Madryt

Antonio Rudiger po zakończeniu sezonu może opuścić Real Madryt. Kontrakt niemieckiego defensora z Królewskimi powoli dobiega końca. Choć klub planuje wznowić rozmowy w sprawie nowej umowy, sytuację piłkarza obserwuje jego były zespół. Według doniesień Chelsea nie wyklucza opcji powrotu 32-latka na Stamford Bridge.

Środkowy obrońca spędził w Londynie pięć lat. Był on jednym z kluczowych zawodników, kiedy The Blues sięgnęli po triumf w Lidze Mistrzów w 2021 roku. W 2022 roku zdecydował się na transfer do hiszpańskiego giganta.

Teraz mógłby powrócić do Anglii, żeby wzmocnić defensywę zespołu Enzo Mareski. Pomimo że klub stawia obecnie na młodych zawodników, w drużynie włoskiego szkoleniowca przydałby się doświadczony zawodnik, który mógłby pełnić rolę lidera.

Niemiec mógłby zostać następcą Thiago Silvy, który mimo wieku długo utrzymywał wysoki formę. Z drugiej strony włodarze angielskiego klubu mogą uznać, że Rudiger nie pasuje do ich strategii polegającej na pozyskiwaniu młodych i utalentowanych piłkarzy.

Zobacz także: Vinicius może odejść z Realu. Trener giganta nalega na wielki transfer