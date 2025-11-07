Vinicius może odejść z Realu. Trener giganta nalega na wielki transfer

Pep Guardiola marzy o sprowadzeniu Viniciusa Juniora do Manchesteru City. Według Defensa Central Hiszpan nalega na transfer gwiazdy Realu Madryt.

Vinicius Junior
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Guardiola chce Viniciusa

Choć Vinicius Junior jest jedną z największych gwiazd Realu Madryt, jego przyszłość na Santiago Bernabeu wcale nie jest pewna. Skrzydłowy domaga się znacznej podwyżki wynagrodzenia, a negocjacje Królewskimi utknęły w martwym punkcie.

W związku z tym coraz częściej pojawiają się głosy o możliwym odejściu Brazylijczyka w 2026 roku, ponieważ jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, a Los Blancos nie chcą stracić go za darmo. Sytuację gwiazdora śledzą największe europejskie kluby, a także zespoły z Arabii Saudyjskiej.

Według „Defensa Central” Pep Guardiola naciska na sprowadzenie 25-latka do Manchesteru City. Hiszpański szkoleniowiec chce wzmocnić ofensywę, żeby jego zespół ponownie znalazł się na szczycie Premier League. Były trener Barcelony i Bayernu uważa, że Vinicius mógłby tworzyć mocny duet z Erlingiem Haalandem.

Obywatele mogą wykorzystać napiętą sytuację skrzydłowego z Xabim Alonso. Angielski gigant podobnie jak kluby z Bliskiego Wschodu jest gotów zaoferować ogromne pieniądze zarówno zawodnikowi, jak i Realowi.

Według ostatnich doniesień Królewscy oczekują za Viniciusa minimum 150 milionów euro. W bieżącym sezonie reprezentant Brazylii rozegrał piętnaście spotkań, w których strzelił pięć bramek i zanotował cztery asysty.

