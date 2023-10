fot. PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński trafił do Ruchu w ramach wypożyczenia do końca roku

Niebiescy skorzystali tym samym z możliwości transferu medycznego

Kontuzji doznał bowiem dotychczasowy numer jeden między słupkami beniaminka – Michał Buchalik

Transfer medyczny Niebieskich

Kontuzja Michała Buchalika wprawiła władze Ruchu Chorzów w zakłopotanie. Problemy kadrowe między słupkami zmusiły beniaminka Ekstraklasy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia transferu medycznego.

W czwartek ogłoszono pozyskanie Krzysztofa Kamińskiego w ramach wypożyczenia do końca roku. Bramkarz od 2020 roku reprezentował barwy Wisły Płock, z którą dopiero co spadł z Ekstraklasy. W obecnym sezonie zaliczył cztery występy w pierwszej lidze, tracąc w nich siedem goli. Później usiadł na ławce rezerwowych, z której nie zdołał się już podnieść przed przenosinami do Niebieskich.

🆕 Nowym bramkarzem Ruchu został Krzysztof Kamiński, który trafia do naszego Klubu w ramach transferu medycznego – na zasadzie wypożyczenia z Wisły Płock, upływającego z końcem roku.



„Kamyk”, witamy z powrotem na Cichej 🤝



🔗 https://t.co/vZvA4nH0Oy pic.twitter.com/UZWIk2UClC — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) October 19, 2023

Ruch Chorzów znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Aktualnie zajmuje miejsce w strefie spadkowej, mając przy tym drugą najgorszą defensywę Ekstraklasy obok Puszczy Niepołomice. Doświadczony Kamiński ma pomóc nowej drużynie w traceniu mniejszej liczby bramek.

