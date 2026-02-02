Ruch podjął decyzję. Młody zawodnik zmienił otoczenie

Ruch Chorzów jest w trakcie budowy drużyny, która po dwóch sezonach ma wrócić do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem w poniedziałek, 2 lutego, klub przekazał ważną decyzję.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Sobeczko

Jakub Sobeczko został wypożyczony do Stali Stalowa Wola

Ruch Chorzów nie zamierza odpuszczać walki o miejsce premiowane grą w elicie w kolejnej kampanii. Tymczasem w najbliższych miesiącach w szeregach Niebieskich nie będzie wychowanka Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Czternastokrotny mistrz Polski poinformował w oficjalnym komunikacie, że zawodnik na zasadzie wypożyczenia trafił do zespołu występującego w Betclic 2. Lidze.

„Jakub Sobeczko wypożyczony do Stali Stalowa Wola. Młodzieżowiec Ruchu Chorzów rundę wiosenną spędzi na wypożyczeniu w drugoligowej Stali Stalowa Wola. Umowa transferu czasowego obowiązywać będzie do 30 czerwca 2026 roku” – przekazano w komunikacie opublikowanym na stronie KSRuch.com.

Sobeczko to ofensywny pomocnik, który zasilił Niebieskich w styczniu 2024 roku. W trwającym sezonie wystąpił jak dotąd w 14 spotkaniach, notując jedną asystę. Na boisku spędził łącznie 272 minuty.

Tymczasem okazję do debiutu w nowym klubie Sobeczko może mieć 21 lutego. Stal Stalowa Wola zagra wówczas na wyjeździe z KKS-em Kalisz. Spotkanie ma rozpocząć się o godzinie 16:00. Zespół 19-latka plasuje się obecnie na szóstej pozycji w tabeli i wciąż liczy się w walce o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Do lidera, Unii Skierniewice, traci jednak 15 punktów.

Sobeczko może rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie drużyny Macieja Musiała między innymi z takimi zawodnikami jak Michał Surzyn, Hubert Tomalski czy Jakub Niedbała. Na podobnej pozycji może występować także Maksymilian Hebel, który w tej kampanii zdobył cztery bramki i zaliczył siedem asyst.