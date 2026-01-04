Spekulacje ucięte. Ruch musi szukać gdzie indziej

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Andrij Remeniuk nie zasili tej zimy Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów zaliczył całkiem niezłą rundę jesienną w Betclic 1. Lidze. 14-krotny mistrz Polski wciąż ma tym samym realne szanse na awans do PKO BP Ekstraklasy. Co prawda aktualnie plasuje się dopiero na ósmej pozycji, niemniej do drugiej Polonii Bytom traci tylko cztery oczka. Tymczasem ciekawe wieści w kontekście jednego z graczy przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

Znany w mediach społecznościowych insider dał do zrozumienia, że tej zimy Ruchu na pewno nie wzmocni Andrij Remeniuk. Ukrainiec aktualnie broni barw Avii Świdnik, mając z ekipą z Betclic 3. Ligi kontrakt do końca sezonu i zamierza go wypełnić, chcąc pomóc swojemu obecnemu pracodawcy w walce o awans klasę wyżej.

26-latek to skrzydłowy, mogący jednak grać także jako napastnik. W tym sezonie Remeniuk wystąpił jak na razie w 22 spotkaniach, notując w nich siedem trafień oraz sześć asyst. Na boisku piłkarz spędził łącznie 1800 minut.

Tymczasem ekipa z Chorzowa do ligowego grania wróci 8 lutego, gdy w roli gospodarza zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Zanim jednak do tego dojdzie, przed Niebieskimi cztery spotkania sparingowe. Ruch zmierzy się kolejno z Puszczą Niepołomice, Polonią Bytom, Śląskiem II Wrocław oraz Odrą Opole. W trakcie zimowej przerwy Chorzowianie udadzą się również na kilkudniowe zgrupowanie do Wałbrzycha.