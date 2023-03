Mason Mount stale oddala się od Chelsea. Rozmowy w sprawie nowego kontraktu utknęły w martwym punkcie, w związku z czym prace nad pozyskaniem go rozpoczyna Liverpool. Źródła bliskie wychowanka The Blues uważają, że przeprowadzka na Anfield jest wysoce prawdopodobna.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount nie dogaduje się z Chelsea w sprawie nowej umowy

Jeśli między stronami nie dojdzie do porozumienia, latem Anglik zostanie sprzedany

Rosną szanse na jego transfer do Liverpoolu

Chelsea pożałuje rozstania z Mountem?

Kariera Masona Mounta na Stamford Bridge jest swoistą amplitudą. Jeszcze do niedawna był czołową postacią zespołu i ulubieńcem kibiców, a obecnie jest przez nich wypychany. Reprezentant Anglii rozgrywa bardzo słaby sezon, a jego mizerna dyspozycja jest jedną z przyczyn nieudolności Chelsea w grze ofensywnej.

Gorsza forma Mounta zbiegła się w czasie z negocjacjami w sprawie nowego kontraktu. W chwili obecnej jest on ważny do połowy 2024 roku. Władze The Blues chcą kontynuować współpracę ze swoim pomocnikiem, natomiast między stronami brakuje porozumienia dotyczącego kwestii wynagrodzenia. Anglik chce otrzymywać pieniądze zbliżone do największych gwiazd drużyny, natomiast klub nie jest gotowy mu tego zaproponować.

Aktualnie rozmowy utknęły w martwym punkcie. Chelsea nie zmienia nastawienia i wciąż chce zatrzymać swojego wychowanka, natomiast brak porozumienia do lata poskutkuje sprzedażą. Na takie rozwiązanie nieustannie liczy Liverpool, który upatrzył sobie w Mouncie wymarzone wzmocnienie środka pola. Źródła bliskie piłkarzowi przekonują, że transfer staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Zobacz również: