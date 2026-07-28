Vinicius Junior rozchwytywany. Real Madryt odpowiedział na zakusy giganta

Vinicius Junior będzie musiał wybrać klub, w jakim chce grać. Ofertę przygotował Arsenal, ale szybko odpowiedział Real Madryt. Florian Plettenberg poinformował, że Królewscy złożyli piłkarzowi kontrofertę w celu przedłużenia wygasającej w przyszłym roku umowy.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt złożył kontrofertę kontraktu. Vinicius musi wybrać

Vinicius Junior doprowadził do sytuacji, gdzie to on może rozdawać karty, jeśli chodzi o jego przyszłość. Jego kontrakt z Realem Madryt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Porozumienie wciąż nie zostało osiągnięte, choć negocjacje trwają od wielu miesięcy. Żadna ze stron nie chce odpuścić, a kością niezgody pozostają oczywiście kwestie finansowe. Na wszystkim chce skorzystać Arsenal.

Kanonierzy nieoczekiwanie włączyli się do walki o piłkarza. The Telegraph informował ostatnio, że Arsenal przygotował ofertę rekordowego kontraktu dla Viniciusa. Madrytczycy mieli poczekać, aż Brazylijczyk wróci z wakacji, ale zaczęli działać od razu.

Ze względu na duże zainteresowanie zawodnikiem wysłali mu kontrofertę nowego kontraktu. Liczą na to, że 26-latek zaakceptuje warunki umowy i przedłuży kontrakt z klubem. Otoczenie piłkarza wie o propozycji z Arsenalu, dlatego mogą rozdawać karty podczas negocjacji. Na ten moment trudno wyrokować, jaką decyzję podejmie gwiazdor. Perspektywa gry w Premier League z pewnością go kusi. Dodatkowo finansowo będzie na zbliżonym lub wyższym poziomie niż oferta Realu. Do końca okienka pozostało jeszcze dużo czasu, więc niczego nie można przesądzać. Niemniej jednak jego transfer do Anglii odbiłby się szerokim echem w świecie futbolu.

Vinicius jest związany z Realem od lipca 2018 roku. Królewscy ściągnęli go za 45 mln euro z Flamengo. Łącznie zagrał w 375 meczach, w których strzelił 128 goli i zanotował 100 asyst.