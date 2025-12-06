Ronaldo skontaktował się z gwiazdą Realu. Chce go ściągnąć do Al-Nassr

Antonio Rudiger znalazł się na celowniku Al-Nassr. Jak donosi Defensa Central, Cristiano Ronaldo osobiście skontaktował się z obrońcą Realu Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo chce sprowadzić Antonio Rudigera do Al-Nassr

Według doniesień mediów Cristiano Ronaldo w ostatnich dniach rozmawiał z Antonio Rudigerem, aby wybadać jego sytuację w Realu Madryt. Gwiazdor chciał wiedzieć, czy Niemiec planuje przedłużenie umowy, czy dopuszcza zmianę klubu. Al-Nassr może przygotować dla stopera lukratywną ofertę.

Obecnie 32-latek jest związany z Królewskimi do końca sezonu, ale wciąż trwają rozmowy o nowej umowie. Hiszpański gigant jest zainteresowany przedłużeniem współpracy, choć na innych warunkach finansowych. Sam piłkarz chce zostać na Santiago Bernabeu, nawet jeśli będzie to oznaczało konieczność obniżenia wynagrodzenia.

W trakcie ostatnich tygodni obrońca wrócił po kontuzji i szybko złapał rytm meczowy. Później, w dwóch kolejnych spotkaniach, prezentował się bardzo dobrze, co wzmocniło jego pozycję w zespole. Dlatego teraz powrócił temat rozmów z władzami klubu. Real nie chce przeciągać sprawy, bo musi planować kadrę na kolejny sezon.

Jednak gdyby nie doszło do porozumienia z Realem, to niemiecki defensor prawdopodobnie będzie mógł przenieść się do zespołu Ronaldo. Wszystko powinno wyjaśnić się w ciągu kilku miesięcy.

