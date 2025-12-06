Real i Arsenal walczą o perełkę. W grze 50 mln euro

15:47, 6. grudnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Defensa Central

Real Madryt obserwuje pomocnika Lille OSC. Jednak jak podaje Defensa Central, Arsenal może wyprzedzić konkurencję i pozyskać 18-latka już zimą.

Xabi Alonso
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ayyoub Bouaddi rozchwytywany przez gigantów

Ayyoub Bouaddi wyrasta na jednego z najciekawszych młodych pomocników Ligue 1. W tym sezonie 18-latek z Lille OSC wystąpił w 18 spotkaniach i na stałe przebił się do pierwszego składu. W ten sposób szybko przyciągnął uwagę największych klubów Europy.

Real Madryt obserwuje Bouaddiego od dłuższego czasu. Królewscy planowali pozyskać francuskiego zawodnika w letnim okienku transferowym. Jednak plany Los Blancos mogą zostać pokrzyżowane przez Arsenal.

Według doniesień londyńczycy mają zamiar wyłożyć nawet 50 milionów euro już w styczniu. Kanonierzy są gotowi zaryzykować i działać, żeby przechytrzyć innych gigantów, którzy także myślą o pozyskaniu pomocnika.

Paris Saint-Germain, Chelsea i inne kluby z Premier League również śledzą rozwój młodego piłkarza, więc konkurencja jest ogromna. W związku z tym kwota potencjalnego transferu może jeszcze wzrosnąć. Lille z kolei nie zamierza ułatwiać sprawy. Kontrakt Bouaddiego obowiązuje do 2029 roku i klub niechętnie myśli o jego sprzedaży.

