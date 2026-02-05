Ronaldo ma w kontrakcie klauzulę. Za tyle może odejść z Al-Nassr

Nie milkną echa afery, która powstała w Arabii Saudyjskiej. Cristiano Ronaldo nie tylko odmówił treningów, ale także gry w meczu Al-Nassr. Jak podaje Record piłkarz może odejść, co ułatwić ma klauzula w kontrakcie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ma w umowie klauzulę o wartości 43 mln funtów

Cristiano Ronaldo obchodzi właśnie 41. urodziny (5 lutego). Natomiast okoliczności świętowania nie należą do najlepszych. Należy przypomnieć, że w tym tygodniu Portugalczyk odmówił gry w meczu Al-Riyadh – Al-Nassr na znak protestu. Ponadto w kolejnych dniach przedłużył strajk, nie wychodząc na trening z resztą zespołu. Powód? Nierówne traktowanie jego klubu przez włodarzy ligi.

Legendarny piłkarz zarzucił Saudi Pro League oraz PIF, czyli Państwowemu Funduszowi Inwestycyjnemu, że faworyzują inne drużyny. Zdaniem Ronaldo w całej sytuacji pokrzywdzone jest Al-Nassr, które w porównaniu do innych nie otrzymało zimą wzmocnień.

W ostatnich dniach dużo pisało się o przyszłości Ronaldo, łącząc go m.in. z MLS. Co ciekawe, miał postawić warunek, który musi zostać spełniony, jeśli Saudi Pro League chce, żeby został w Arabii Saudyjskiej. 41-latek miał zażądać większej autonomii w transferach.

Nowe dość zaskakujące informacje przekazał z kolei dziennik Record. Ich zdaniem istnieje scenariusz, w którym Cristiano Ronaldo mimo zaawansowanego wieku raz jeszcze zmieni klub. Wszystko za sprawą klauzuli odstępnego, która miała zostać zapisana w umowie. Nie tak dawno Portugalczyk przedłużył kontrakt z Al-Nassr do czerwca 2027 roku. Naciskał jednak, aby zapisać w dokumencie klauzulę odejścia o wartości 43 milionów funtów. Tyle więc trzeba zapłacić w nadchodzące lato, aby pozyskać jednego z najlepszych piłkarzy w historii.