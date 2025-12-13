Roma zmieniła zdanie ws. napastnika? Ważą się losy wypożyczonego zawodnika

Evan Ferguson przypomniał o sobie efektownym dubletem w meczu Ligi Europy, ale jego przyszłość w AS Romie nadal stoi pod znakiem zapytania - podaje La Gazzetta Dello Sport.

Evan Ferguson może zostać w AS Romie

Evan Ferguson miał udany ostatni czwartkowy wieczór, strzelając dwa gole przeciwko Celtikowi w meczu Ligi Europy. Irlandczyk przez ostatnie miesiące był krytykowany ze względu na swoją nieskuteczność. Przed tym dubletem w czternastu spotkaniach strzelił zaledwie jedną bramkę.

Wcześniej włoski klub skłaniał się ku skróceniu wypożyczenia z Brighton. Wpływ na to miały zarówno problemy fizyczne zawodnika, jak i brak formy. Co więcej, angielski zespół także myśli o wcześniejszym powrocie 21-latka, ponieważ potrzebuje wzmocnień w ataku.

W trakcie bieżącego sezonu młody napastnik zmagał się z urazami. Adaptacja do realiów włoskiej ligi również okazała się sporym wyzwaniem. W związku z tym Ferguson coraz częściej siadał na ławce rezerwowych. Teraz piłkarz może jeszcze spróbować zmienić ten obraz w kolejnych spotkaniach, jednak czasu jest coraz mniej.

W międzyczasie AS Roma rozgląda się za nowym snajperem. Na liście życzeń znajduje się np. Joshua Zirkzee. Klub chce wzmocnić się podczas styczniowego okienka transferowego. Najbliższe tygodnie będą więc kluczowe w kontekście przyszłości Fergusona i zawodnika Manchesteru United.

