Roma ma dość. Chce odesłać napastnika z powrotem do Premier League

Evan Ferguson rozczarowuje Romę, która według „La Gazzetty dello Sport” chce zakończyć jego wypożyczenie w styczniu. Wcześniejszy powrót do Brighton zależy jednak od zgody angielskiego klubu.

Ferguson coraz bliżej powrotu do Brighton

Evan Ferguson nie spełnia oczekiwań Romy. Włoski klub jest zawiedziony jego formą i zamierza skrócić wypożyczenie. „La Gazzetta dello Sport” podaje, że napastnik może rozegrać jeszcze tylko cztery spotkania, po czym prawdopodobnie wróci do Premier League. Decyzja wymaga jednak aprobaty Brighton, które musi zgodzić się na wcześniejszy powrót zawodnika.

Roma pozyskała Fergusona latem i zagwarantowała sobie opcję wykupu za około 35 milionów euro. Liczono, że Irlandczyk dostanie więcej minut po kontuzji Dovbyka. Problemy z kostką i brak regularności sprawiły jednak, że nie zdołał w pełni przekonać Gasperiniego.

Evan Ferguson zdobył pierwszego gola w Serie A w meczu z Cremonese, ale na tym jego dorobek się zatrzymał. To jedyna bramka w czternastu występach. Roma potrzebuje większej skuteczności i zaczyna traktować dalszą współpracę jako mało perspektywiczną.

Brighton nie wyklucza powrotu napastnika. Fabian Hurzeler przyznał, że sytuacja może się zmienić po urazie Stefana Tzimasa. W Anglii zdają sobie sprawę, że Ferguson nie odnalazł się w nowym środowisku, a wcześniejsze zakończenie wypożyczenia może pomóc obu stronom.

Roma zamierza wzmocnić atak w styczniu. Wśród kandydatów wymienia się Josuę Zirkzee, Juriego Alberto i Giacomo Raspadoriego. Klub chce odzyskać większą siłę rażenia, a ewentualne odejście Fergusona tylko przyspieszy decyzję o nowym napastniku.

