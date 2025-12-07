Man United planuje sprzedać napastnika. Wypożyczenie nie wchodzi w grę

15:28, 7. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Corriere dello Sport

Manchester United planuje sprzedać Joshuę Zirkzee w najbliższym zimowym okienku transferowym. Zainteresowanie 24-letnim napastnikiem wykazuje między innymi AS Roma - donosi włoski dziennik Corriere dello Sport.

Ruben Amorim
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Joshua Zirkzee na wylocie z Manchesteru United

Manchester United nie wiąże już przyszłości z Joshuą Zirkzee, który u Rubena Amorima pełni jedynie rolę głębokiego rezerwowego. Choć angielski klub ceni jego potencjał, coraz więcej wskazuje na to, że rosły napastnik nie przebije się do podstawowego składu. W tej sytuacji zimowe okienko transferowe może okazać się momentem, w którym 24-latek zmieni otoczenie, aby odzyskać regularną grę i rozwijać swoją karierę.

Zirkzee ma już kilka ofert na stole, jednak większość z nich dotyczy wypożyczenia. Jedną z takich propozycji złożyła AS Roma, licząc na to, iż wciąż perspektywiczny Holender mógłby ożywić formację ofensywną ekipy Giallorossich.

Tymczasem Manchester United woli sprzedać definitywnie byłego zawodnika Bolonii – informuje w niedzielę włoski dziennik „Corriere dello Sport”. Czerwone Diabły chciałyby od razu zasilić budżet z myślą o styczniowych wzmocnieniach, dlatego preferują natychmiastową transakcję, a nie czasowe odejście.

Sam Zirkzee również rozumie, że potrzebuje regularnych występów, jeśli marzy o wyjeździe na mundial w 2026 roku. Sześciokrotny reprezentant Holandii trafił do United latem 2024 roku za niespełna 43 miliony euro. Do tej pory rozegrał 57 spotkań, notując 8 goli i 3 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku, a wartość rynkową mierzącego 193 centymetry snajpera szacuje się na około 28 milionów euro.