Anthony Martial wyrzucony z klubu. Jest wolnym zawodnikiem

20:12, 12. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CF Monterrey Rayados

Anthony Martial nie jest już zawodnikiem CF Monterrey Rayados. Meksykański klub zdecydował się rozwiązać kontrakt z francuskim napastnikiem.

Anthony Martial
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Monterrey pożegnało Anthony’ego Martiala

CF Monterrey Rayados poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zakończeniu współpracy z Anthonym Martialem. Meksykański klub rozwiązał kontrakt z 30-letnim napastnikiem za porozumieniem stron, mimo iż umowa pierwotnie miała obowiązywać jeszcze przez jeden sezon. Oznacza to, że francuski snajper stał się wolnym zawodnikiem i może dołączyć do nowego zespołu na zasadzie darmowego transferu. To koniec krótkiego oraz niezbyt udanego etapu w karierze doświadczonego ofensywnego piłkarza.

Na razie nie wiadomo, gdzie Martial będzie kontynuował swoją grę. W ostatnich tygodniach media łączyły go z Niceą, dlatego niewykluczony jest jego powrót do Ligue 1, gdzie przed laty rozpoczął swoją drogę na najwyższym poziomie. Wychowanek Olympique’u Lyon w swoim piłkarskim CV ma również występy w AS Monaco, Manchesterze United, Sevilli oraz AEK-u Ateny. Bogate doświadczenie zdobyte w czołowych europejskich ligach sprawia, że pomimo ostatnich problemów nie powinien narzekać na brak zainteresowania.

Pobyt Anthony’ego Martiala w Meksyku trudno uznać za owocny. W barwach Monterrey rozegrał łącznie 20 spotkań, zdobył zaledwie jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Francuz nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, dlatego obie strony zdecydowały się zakończyć współpracę przed czasem. Według serwisu „Transfermarkt” mierzący 184 centymetry napastnik jest obecnie wyceniany na około 3,5 miliona euro.

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