Roma poważnie zainteresowana graczem Atletico

Atletico pozyskało Soyuncu latem z Leicester City

Piłkarz nie spełnił pokładanych w nim nadziei i jest rezerwowym

Atletico chce go sprzedać. Nie jest jednak chętne na zwykłe wypożyczenie

Transfer do Atletico rozczarowaniem

Działacze Atletico zakładali, że pozyskując z Leicester City Caglara Soyuncu wzmocnią swój skład. Okazało się jednak, że piłkarz nie potrafi odnaleźć się w La Liga i gra zdecydowanie poniżej oczekiwań. Obecnie jest tylko głębokim rezerwowym.

Choć od transferu minęło pół roku, madrycki klub jest już teraz gotowy go sprzedać. Media donoszą, że Atletico patrzy niechętnie na propozycje wypożyczenia reprezentanta Turcji. A właśnie z taką ofertą ma zgłaszać się AS Roma.

Działacze ze stolicy Hiszpanii mieli dać jasno do zrozumienia, że właśnie propozycje sprzedaży Soyuncu będą traktować priorytetowo. Gianluca Di Marzio donosi, że 20 milionów euro za Turka dają działacze angielskiego Fulham.

Pozostaje teraz pytanie jak zareaguje na to Roma. Rzymianie liczą podobno na to, że transfer Soyuncu do Anglii upadnie. Gdyby piłkarz ten został w Atletico na kilka dni przed zamknięciem styczniowego okienka, działacze z Madrytu mogliby być bardziej skorzy do negocjacji w sprawie wypożyczenia do Romy.

