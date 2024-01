Atletico chce sprzedać niechcianego zawodnika

Caglar Soyuncu okazał się transferowym niewypałem i w Atletico Madryt przesiaduje na ławce rezerwowych. W klubie zapadła już decyzja o jego sprzedaży. Co ciekawe sam piłkarz chce stawiać w tej sprawie warunki.

IMAGO Na zdjęciu: Caglar Soyuncu

Caglar Soyuncu trafił do Atletico Madryt z Leicester City

Choć zawodnik podpisał 4-letnią umowę, został wystawiony na listę transferową

Reprezentant Turcji liczy na powrót do angielskiej Premier League

Transfer, który był niewypałem

Reprezentant Turcji zdecydował się na przenosiny do La Liga z Leicester City, kiedy klub ten został zdegradowany do Championship. Choć podpisał 4-letnią umowę, nie zaczął występować regularnie w zespole Diego Simeone. Rozczarowanie tym graczem jest tak duże, że Atletico jest gotowe go oddać już w styczniowym oknie transferowym.

Atletico stawia jednak jeden warunek: rozpatrywać będzie tylko oferty sprzedaży, a nie wypożyczenia z opcją pierwokupu. Sam piłkarz – zdaniem mediów – stawia jednak swoje warunki. Choć interesują się nim takie kluby jak Porto czy Roma, Soyuncu chciałby wrócić tylko do angielskiej Premier League. Innych opcji nie ma podobno w ogóle brać pod uwagę.

27-latek spędził w Leicester City pięć całkiem udanych sezonów. Rozegrał tam 98 meczów i zdobył cztery gole.

