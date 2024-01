W kontrakcie Paulo Dybali z AS Romą widnieje specjalna klauzula. Argentyńczyk może opuścić zespół, jeśli zagraniczny klub po 15 stycznia zaoferuje za niego kwotę odstępnego. Na taki ruch może zdecydować się Chelsea.

Paulo Dybala ma w kontrakcie klauzulę wykupu dla klubów zagranicznych w wysokości 12 milionów euro

Z promocji przy transferze skorzystać może Chelsea

Argentyńczyk jest jednym z kluczowym piłkarzy u Jose Mourinho

Paulo Dybala trafi do Chelsea?

AS Roma do końca okna transferowego będzie obgryzać paznokcie z nerwów z powodu klauzuli w kontrakcie Paulo Dybali. W umowie Argentyńczyka widnieje zapis, mówiący o tym, że jeśli zagraniczny klub złoży ofertę w wysokości 12 milionów euro, to propozycja musi zostać zaakceptowana. Inaczej ma się sprawa w przypadku drużyn z Serie A. Wtedy “Giallorossi” mogą odrzucić ofertę.

Klauzula wykupu wejdzie w życie z dniem 15 stycznia. Na portalu “Tuttomercatoweb” czytamy, że z promocyjnej ceny może skorzystać Chelsea, która rozgląda się na rynku za wzmocnieniem siły ofensywnej. Sprowadzony przed sezonem Nicolas Jackson nie sprawuje się w bieżącej kampanii najlepiej.

Transfer Paulo Dybali oznaczałby dla Chelsea większą elastyczność. 30-latek może z powodzeniem występować na kilku pozycjach. Grywał już jako napastnik, ofensywny pomocnik, a nawet skrzydłowy.

W tym sezonie opuścił kilka spotkań z powodu licznych urazów. Aczkolwiek jeśli jest zdrowy, to odgrywa kluczową rolę u Jose Mourinho. Jak na razie rozegrał 17 meczów, w których strzelił 6 goli, a do tego zaliczył tyle samo asyst.

