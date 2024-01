Kylian Mbappe doszedł do porozumienia z Realem Madryt ws. indywidualnego kontraktu. Reprezentant Francji ma zostać nowym piłkarzem "Los Blancos" - przekazuje Santi Aouna.

Imago /Julien Mattia Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe dogadał się z Realem Madryt odnośnie indywidualnych warunków umowy

Francuz ma przed sobą ostatnie pół roku kontraktu z Paris Saint-Geramain

Saga transferowa z 25-latkiem i “Królewskimi” trwa od ponad 2 lat

Kylian Mbappe wybrał grę w Realu Madryt

Real Madryt osiągnął swój cel, jakim był transfer wielkiej gwiazdy. Po tym, jak klub opuścił Cristiano Ronaldo, a następnie Karim Benzema w stolicy Hiszpanii nie było snajpera, który wziąłby na swoje barki ciężar zdobywania bramek. To się jednak zmieni od przyszłego sezonu. Jak poinformował dziennikarz Santi Aouna latem dojdzie do wielkiego transferu. Kylian Mbappe dogadał się z Realem Madryt. Obie strony doszły do porozumienia ws. indywidualnego kontraktu.

Obecna umowa reprezentanta Francji z Paris Saint-Germain wygasa w czerwcu 2024 roku. 25-latek wciąż nie przekazał mistrzowi Francji ostatecznej decyzji, ale ma to zrobić jeszcze przed pierwszymi meczami w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W przypadku, jeśli doniesienia dziennikarza się potwierdzą, to Mbappe straci ogromną kwotę pieniędzy z tytułu premii lojalnościowej. Jest to wynikiem prywatnych ustaleń pomiędzy gwiazdą paryskiego klubu a prezydentem PSG.

Wydaje się, że po kilku latach dobiega końca saga transferowa z udziałem “Los Blancos” i jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Choć w rzeczywistości przejście Mbappe do Realu odbędzie się na zasadzie wolnego transferu, to zapisze się na kartach historii w futbolu.

Mbappe w tym sezonie zagrał w 24 meczach, w których do siatki trafił aż 25 razy. Do tego dołożył również 3 asysty.