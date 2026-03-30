Chelsea zarzuciła sieć na szwajcarskiego defensora. To wielki talent

Roggerio Nyakossi przykuł uwagę Chelsea

Chelsea zapowiada aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Trwająca kampania nie jest bowiem najlepsza w wykonaniu drużyny The Blues, która odpadła z Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału po kompromitującej porażce 2:8 z PSG w dwumeczu, a w tabeli Premier League zajmuje dopiero szóste miejsce. W związku z tym władze londyńskiego klubu chcą poważnie wzmocnić skład, gdy tylko otworzy się rynek.

Jedną z pozycji wymagających poprawy w zespole Niebieskich jest bez wątpienia środek obrony. Trener londyńskiej ekipy – Liam Rosenior – poprosił o sprowadzenie nowego stopera. Jak poinformował w poniedziałkowy poranek brytyjski dziennik „The Sun”, kandydatem do przeprowadzki na Stamford Bridge jest chociażby Roggerio Nyakossi.

22-letni szwajcarski obrońca ma ważny kontrakt z Oud-Heverlee Leuven do 30 czerwca 2027 roku, więc mógłby być dostępny w stosunkowo atrakcyjnej cenie. Chelsea postrzega ten fakt jako okazję rynkową, by zwiększyć rywalizację w swojej formacji defensywnej.

Kapitan młodzieżowej reprezentacji Szwajcarii, którego sytuację bacznie monitoruje również Liverpool, z powodzeniem występuje w belgijskiej ekipie od stycznia 2021 roku, kiedy trafił na Den Dreef z Olympique’u Marsylia za niespełna milion euro. Wcześniej grał jeszcze w macierzystym Servette FC. W aktualnym sezonie stoper rozegrał 20 meczów i zdobył 3 bramki. Serwis „Transfermarkt” wycenia Nyakossiego na około 5 milionów euro.