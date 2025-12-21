Alonso mówi wprost. Ci zawodnicy odmienią Real Madryt

14:25, 21. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt w obecnym sezonie walczy nie tylko z rywalami, ale przede wszystkim z urazami. Xabi Alonso jasno wskazuje, że powroty kluczowych obrońców mogą całkowicie zmienić obraz gry zespołu w najbliższych tygodniach.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt czeka na powroty kontuzjowanych zawodników

Real Madryt od wielu tygodni zmaga się z problemami kadrowymi, które coraz mocniej wpływają na wyniki i styl gry. Xabi Alonso nie ma wątpliwości, że klucz do poprawy sytuacji leży w defensywie. Według szkoleniowca powrót Edera Militao oraz jednego z prawych obrońców może diametralnie odmienić zespół.

– Są kluczowi. Powrót Militao oraz Carvajala albo Arnolda da nam bardzo dużo – mówi wprost Xabi Alonso otwarcie przyznając, że brak Militao jest szczególnie odczuwalny. Brazylijczyk wnosi cechy, których obecnie brakuje w środku obrony Królewskich.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Real namawia jednego z najlepszych trenerów świata. Po sezonie ma zastąpić Alonso
Florentino Perez
Perez podjął najtrudniejszą decyzję. Legenda opuści Real Madryt
Zinedine Zidane
Real zadzwonił do Zidane’a! Francuz dał jasną odpowiedź ws. zastąpienia Alonso

Równie ważna jest sytuacja na prawej stronie defensywy. Dani Carvajal oraz Trent Alexander Arnold dają doświadczenie i jakość w rozegraniu piłki. Ich nieobecność sprawia, że Real Madryt ma problemy z wyprowadzaniem akcji i płynnością gry od tyłu. To jeden z najbardziej widocznych mankamentów obecnego zespołu.

Z konieczności Alonso sięga po rozwiązania tymczasowe. Fede Valverde oraz Raul Asensio byli wykorzystywani do łatania dziur w defensywie. Valverde radzi sobie solidnie, ale nie jest to jego naturalna pozycja. Trener docenia jego inteligencję i fizyczność, jednak podkreśla, że to rozwiązanie przejściowe.

W zespole Królewskich coraz głośniej mówi się także o stanie fizycznym drużyny. Kontuzje się kumulują, a część zawodników gra z drobnymi dolegliwościami. Kondycja stała się dziś głównym problemem Realu Madryt, ważniejszym nawet niż same wyniki. Choć Alonso pracuje ze sztabem, w klubie narasta niepokój o przygotowanie fizyczne zespołu. Powroty Militao i Carvajala lub Alexandra Arnolda mają być pierwszym krokiem do odzyskania stabilności i spokoju.

Zobacz również: Perez podjął najtrudniejszą decyzję. Legenda opuści Real Madryt