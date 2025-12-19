Alonso wychwala gwiazdę Realu Madryt. Nastąpił przełom!

Xabi Alonso jest pod wrażeniem formy Rodrygo w ostatnich meczach. Gwiazdor Realu Madryt do tej pory grał niewiele, ale w jego sytuacji nastąpił przełom.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rodrygo rośnie w oczach Alonso. Dobre wieści dla gwiazdy

Real Madryt mógł latem sprzedać Rodrygo, ale sam gwiazdor się temu mocno sprzeciwiał. Wierzył, że zapracuje na zaufanie Xabiego Alonso i będzie grał regularnie. Tak się jednak nie stało – od początku sezonu był traktowany głównie jako rezerwowy, a na pewnym etapie rozegrał mniej minut od Brahima Diaza czy Franco Mastantuono. Ta sytuacja sprawiła, że dość poważnie zastanawiał się nad przyszłością na Santiago Bernabeu, a media znów łączyły go z hitowym transferem do Premier League.

Wreszcie w jego sprawie nastąpił przełom. Kluczowy okazał się mecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Strzelił wówczas gola i zakończył długą serię bez trafienia, a kilka dni później poprawił swój dorobek również w ligowym starciu z Deportivo Alaves.

Tymi występami Rodrygo najprawdopodobniej wywalczył sobie miejsce w składzie na dłużej. Na pewno zyskał zaufanie Alonso, który pochwalił go publicznie przy okazji konferencji prasowej.

– Jestem z niego bardzo zadowolony. Jego forma to dla nas świetna wiadomość, dalej nam naprawdę dużo. Zapewnia równowagę zarówno z piłką, jak i bez niej. Dobrze łączy grę między formacjami. Chcemy, żeby był bardziej regularny. Może grać na wszystkich trzech pozycjach w ofensywie – wyjaśnił szkoleniowiec Królewskich.