Rodrygo na radarze angielskiej potęgi. Real rozważa sprzedaż

Liverpool zainteresowany Rodrygo
Rodrygo nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem Realu Madryt, co nie powinno nikogo szczególnie dziwić. 24-letni skrzydłowy od dłuższego czasu znajduje się poza optymalną formą, notując serię aż 30 meczów bez strzelonego gola. Mimo tak słabej dyspozycji Brazylijczyk wciąż wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym, a włodarze madryckiego klubu – widząc brak postępu w jego grze – są gotowi wysłuchać ofert za prawego napastnika.
W ostatnich miesiącach Rodrygo był łączony z dwoma gigantami Premier League – Manchesterem City oraz Arsenalem. Jak podaje brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, teraz do walki o podpis reprezentanta Brazylii dołącza także Liverpool.
Klub z Anfield Road poszukuje wzmocnienia formacji ofensywnej. Ich priorytetem pozostaje Antoine Semenyo, jednak Rodrygo również znajduje się wysoko na liście potencjalnych kandydatów.
Rodrygo, reprezentujący Real Madryt od połowy 2019 roku, w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań i zanotował 3 asysty. Wartość rynkowa skrzydłowego jest szacowana na około 80 milionów euro. W swoim dorobku ma m.in. dwa triumfy w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz jedno Klubowe Mistrzostwo Świata. Ponadto regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Brazylii. Jego kontrakt z madryckim zespołem obowiązuje do 2028 roku.