Rodrygo na radarze angielskiej potęgi. Real rozważa sprzedaż

Rodrygo rozgrywa bardzo słaby sezon, ale mimo to wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jak podaje brytyjski serwis CaughtOffside.com, zawodnik Realu Madryt znajduje się na liście życzeń Liverpoolu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Liverpool zainteresowany Rodrygo

Rodrygo nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem Realu Madryt, co nie powinno nikogo szczególnie dziwić. 24-letni skrzydłowy od dłuższego czasu znajduje się poza optymalną formą, notując serię aż 30 meczów bez strzelonego gola. Mimo tak słabej dyspozycji Brazylijczyk wciąż wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym, a włodarze madryckiego klubu – widząc brak postępu w jego grze – są gotowi wysłuchać ofert za prawego napastnika.

W ostatnich miesiącach Rodrygo był łączony z dwoma gigantami Premier League – Manchesterem City oraz Arsenalem. Jak podaje brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, teraz do walki o podpis reprezentanta Brazylii dołącza także Liverpool.

Klub z Anfield Road poszukuje wzmocnienia formacji ofensywnej. Ich priorytetem pozostaje Antoine Semenyo, jednak Rodrygo również znajduje się wysoko na liście potencjalnych kandydatów.

Rodrygo, reprezentujący Real Madryt od połowy 2019 roku, w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań i zanotował 3 asysty. Wartość rynkowa skrzydłowego jest szacowana na około 80 milionów euro. W swoim dorobku ma m.in. dwa triumfy w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz jedno Klubowe Mistrzostwo Świata. Ponadto regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Brazylii. Jego kontrakt z madryckim zespołem obowiązuje do 2028 roku.