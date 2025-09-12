Roberto Gagliardini będzie kontynuował karierę na boiskach Serie A. Były piłkarz Interu Mediolan został zawodnikiem Hellasu Verona. 31-latek przeniósł się na Stadio Marcantonio Bentegodi na zasadzie wolnego transferu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Roberto Gagliardini

Oficjalnie: Roberto Gagliardini wzmocnił Hellas Verona

Roberto Gagliardini ostatnie dwa sezony spędził w Monzie. Włoch odżył w tym zespole, po tym jak miał za sobą kiepski okres w Interze Mediolan. Popularni Biancorossi jednak nie zdołali utrzymać się w Serie A, przez co klub zaczął robić porządki. Wygasająca umowa byłego reprezentanta Italii nie została przedłużona i piłkarz od początku lipca pozostawał bez klubu.

W piątek zmieniła się jednak sytuacja Roberto Gagliardiniego. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Hellas Verona ogłosiła przyjście włoskiego pomocnika. Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia. O przeprowadzce 31-latka na Stadio Marcantonio Bentegodi mówiło się od kilku tygodni.

Hellas Verona związała się z Roberto Gagliardiniego roczną umową klub. Klub jednak zapewnił sobie możliwość przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Niewątpliwie 31-latek będzie teraz jednym z kluczowych zawodników na Stadio Marcantonio Bentegodi. Kadra Gialloblu nie należy do najlepszych, więc kibice mają olbrzymie oczekiwanie wobec pomocnika.

Roberto Gagliardini w minionym sezonie rozegrał jedynie osiem spotkań w rozgrywkach Serie A. Włoch miał olbrzymie problemy zdrowotne, które wykluczyły go z gry na długie tygodnie. 31-latek wciąż walczy z kontuzją i nie jest do końca znana data jego powrotu do gry.