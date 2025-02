Zaczęło się! Wielki klub skontaktował się z Misztą!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cezary Miszta

Cezary Miszta znalazł się na celowniku Sportingu

Cezary Miszta to zawodnik, który jeszcze w 2023 roku był wypychany z warszawskiej Legii do Ruchu Chorzów. Finalnie transakcja nie doszła do skutku. Zawodnik w końcu jednak i tak rozstał się z Wojskowymi, co miało miejsce w trakcie zimowej sesji transferowej w minionym roku. Zakotwiczył w Rio Ave, gdzie zbiera sporo pochlebnych opinii na temat swojej gry. Tymczasem ciekawe wieści przekazało “O Jogo”.

Źródło poinformowało, że kontakt z polskim golkiperem nawiązał dyrektor generalny Sportingu ds. piłki nożnej Bernardo Palmeiro. Nie można zatem wykluczyć, że Miszta zmieni barwy klubowe i zasili jednego z portugalskich gigantów. Przedstawiciel ekipy z Lizbony jest według “O Jogo” świadomy talentu bramkarza. W przeszłości miał okazję pracować w ekipie z Estadio do Rio Ave FC, utrzymując jednocześnie do dzisiaj dobre relacje z przedstawicielami tego klubu.

Miszta aktualnie rozgrywa swój drugi sezon w drużynie z Portugalii. Jak na razie w tej kampanii wystąpił w 14 meczach, tracąc w nich 23 bramki. W jednym spotkaniu zachował natomiast czyste konto. Kolejny występ Polak może zaliczyć w poniedziałek, gdy Rio Ave w ramach 21. kolejki ligi portugalskiej zagra z Arouncą. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:15.

Gdyby transakcja z udziałem Miszty do Sportingu stała się faktem, to przed 23-latkiem byłaby ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Jego rywalami do gry mogliby być: Franco Israel, Rui Silva czy Diogo Pinto.