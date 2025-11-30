Richarlison łączony z niespodziewanym transferem

Richarlison, którego kontrakt z Tottenhamem Hotspur wygasa w 2027 roku, wzbudza zainteresowanie ekip z Arabii Saudyjskiej oraz Brazylii - podaje serwis Football Insider.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Saudyjczycy polują na Richarlisona. Możliwy także powrót do Brazylii

Richarlison ma ważny kontrakt z Tottenhamem Hotspur tylko do 30 czerwca 2027 roku. Jak na razie strony nie prowadzą rozmów w sprawie przedłużenia umowy, co sugeruje, że londyński klub nie zamierza kontynuować współpracy z Brazylijczykiem. Wiele wskazuje na to, iż Tottenham wysłucha ofert za swojego napastnika w najbliższych okienkach transferowych, zwłaszcza że jego doświadczenie i skuteczność w Premier League przyciągają uwagę zagranicznych zespołów.

Jak informuje brytyjski serwis „Football Insider”, 28-letni zawodnik może liczyć na propozycje zarówno z Arabii Saudyjskiej, jak i z Brazylii. Jego sytuację monitorują takie kluby jak Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Shabab, a także Flamengo, Palmeiras, Fluminense oraz Vasco da Gama. Wszystkie te kluby poszukują doświadczonego snajpera, który wniósłby jakość do ich ofensywy i pomógł w walce o krajowe i międzynarodowe trofea.

Richarlison przywdziewa koszulkę ekipy Kogutów od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do Tottenhamu za niespełna 60 milionów euro z Evertonu. Wcześniej występował także w Watfordzie, Fluminense i Americe-MG, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

W Premier League rozegrał dotychczas 256 spotkań, zdobywając 69 bramek i notując 29 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Brazylii na 25 milionów euro, co sprawia, że jego transfer może być atrakcyjny dla klubów z obu kontynentów.