Rice kluczowy dla wymarzonego transferu Arsenalu. Klub na niego liczy

Rogers zasili mistrza Anglii? Rice ma go przekonać
Arsenal po zdobyciu mistrzostwa Anglii pragnie zdominować krajową piłkę na lata. Moment jest korzystny, bowiem po dekadzie Manchester City opuścił Pep Guardiola, a Chelsea, Liverpool czy Manchester United dalej pozostają w przebudowie. Miniony sezon przyniósł Kanonierom cenne trofeum, ale jednocześnie pokazał, że drużyna może się jeszcze poprawić. Mikel Arteta oczekuje jakościowych wzmocnień, celując przede wszystkim w transfery do ofensywy. Na liście życzeń giganta znajduje się Morgan Rogers, który wzbudza wielkie zainteresowanie. Mówi się o nim również w kontekście Manchesteru United, Liverpoolu czy Paris Saint-Germain.
Londyński klub rozpoczął prace nad hitowym transferem reprezentanta Anglii. Jego kwota może sięgnąć nawet 100 milionów euro – to za sprawą oczekiwań Aston Villi, która oczywiście nie chce rozstawać się ze swoją gwiazdą. Ma dobrą pozycję negocjacyjną, bowiem kontrakt Rogersa obowiązuje aż do 2031 roku.
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Arsenal musi przede wszystkim wygrać rywalizację z innymi zainteresowanymi klubami. „The Mirror” informuje, że władze mistrza Anglii liczą tu przede wszystkim na Declana Rice’a, który utrzymuje bliskie stosunki z Rogersem. To on ma przekonać 23-letniego zawodnika do przeprowadzki właśnie na Emirates Stadium. Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak zakończy się ta saga transferowa, ale pomocnik na pewno otwiera się na zmianę otoczenia.