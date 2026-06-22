Courtois jasno o swojej przyszłości w Realu Madryt. Padła ważna deklaracja

12:35, 22. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Alberto Pereiro

Thibaut Courtois zadeklarował swoje przywiązanie do Realu Madryt. Belg w rozmowie z Alberto Pereiro przyznał, że chce kontynuować karierę przez kolejne 4-5 lat na Santiago Bernabeu.

Thibaut Courtois
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois podjął decyzję. Chce zostać w Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą kilka trudnych sezonów, które nie przyniosły kibicom oczekiwanych sukcesów. Królewscy nie zdobyli żadnego trofeum w minionych rozgrywkach. Wiele gwiazd nie prezentowało formy, jakiej wymagano na Santiago Bernabeu. Wśród nielicznych piłkarzy, którzy utrzymywali wysoki poziom i regularność, był jednak Thibaut Courtois.

Belgijski bramkarz od lat pozostaje jednym z filarów zespołu i jednym z najbardziej zaufanych zawodników w szatni Realu. Teraz, jako jeden z najbardziej doświadczonych graczy w kadrze, ma odegrać kluczową rolę w odbudowie drużyny pod wodzą nowego trenera Jose Mourinho.

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Courtois nie ukrywa, że swoją przyszłość wciąż wiąże z madryckim klubem. W rozmowie z dziennikarzem Alberto Pereiro 34-letni golkiper otwarcie przyznał, że jego marzeniem jest zakończenie kariery właśnie w barwach Realu.

– Moim marzeniem jest gra w Madrycie przez kolejne cztery lub pięć lat. Jestem tutaj już osiem lat i chciałbym zakończyć karierę właśnie w tym klubie – przyznał belgijski bramkarz. To już kolejna deklaracja Courtoisa w ostatnich tygodniach, która jasno pokazuje jego przywiązanie do Los Blancos.

Courtois trafił do Królewskich w 2018 roku z Chelsea za 35 mionów euro. Z czasem stał się jednym z najlepszych bramkarzy świata. Dziś trudno wyobrazić sobie zespół bez jego obecności między słupkami. Łącznie w hiszpańskim gigancie rozegrał 333 mecze. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

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