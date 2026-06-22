Widzew Łódź go nie skreślił. Rozpocznie przygotowania z drużyną

Widzew Łódź rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Wkrótce do drużyny dołączy Samuel Akere, które ostatnie pół roku spędził w Chorwacji na wypożyczeniu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Samuel Akere

Vuković przyjrzy się Akere. To będzie wzmocnienie Widzewa?

Widzew Łódź ma za sobą bardzo chaotyczny i emocjonujący sezon. Do samego końca walczył o utrzymanie w Ekstraklasie, co ostatecznie udało się osiągnąć. Na przestrzeni całego sezonu notował natomiast wyniki zdecydowanie poniżej oczekiwań i możliwości, biorąc pod uwagę astronomiczne wydatki na transfery. W ciągu roku łodzianie wzmocnili skład zawodnikami za ponad 20 milionów euro, co nie przełożyło się na boiskową postawę. Teraz ma być zupełnie inaczej.

Klub dalej będzie działał na dużą skalę, ale zamierza przeprowadzić bardziej przemyślane ruchy. Do zespołu dołączył już Karol Świderski, a w poniedziałek rozpoczęły się przygotowania do nowego sezonu. Za kilka dni Widzew uda się na zgrupowanie do Austrii.

Sytuacja kadrowa pozostaje niejasna, bowiem kilku zawodników może jeszcze opuścić drużynę. Kibiców ciekawi przyszłość między innymi Samuela Akere, który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Chorwacji. Widzew poinformował, że w tym tygodniu dołączy do kolegów i będzie z nimi trenował.

Samuel ma dołączyć do drużyny w tym tygodniu. Wkrótce opublikujemy pełną kadrę na pierwszy trening. https://t.co/JlsNYo8tus — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) June 22, 2026

Skrzydłowy przychodził do Widzewa jako potencjalnie duże wzmocnienie, ale jesienią kompletnie sobie nie poradził. Później trafił na wypożyczenie do NK Osijek, gdzie grał regularnie i mocno się odbudował. Teraz przyjrzy mu się Aleksandar Vuković – być może Akere zapracuje na jego względy i pozostanie w drużynie na przyszły sezon.

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