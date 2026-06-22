Reprezentacja Francja zagra z Irakiem w poniedziałek 22 czerwca 2026 roku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 23:00 czasu polskiego. Oto przewidywane składy na mecz Francja - Irak.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Mike Maignan

Przewidywane składy na mecz Francja – Irak

Reprezentacja Francji już w poniedziałek wieczorem może zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Jeśli zdobędą komplet punktów w starciu z Irakiem, będą pewni gry w 1/16 finału bez względu na wynik ostatniego meczu w fazie grupowej.

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W konfrontacji z Irakiem podopieczni Didiera Deschampsa będą zdecydowanym faworytem. Mimo to selekcjoner wicemistrzów świata nie zamierza lekceważyć przeciwnika. Można spodziewać się, że na boisku od samego początku pojawią się największe gwiazdy. W ataku nie zabraknie m.in. Kyliana Mbappe, Ousmane Dembele i Michaela Olise. Zagrać powinien też m.in. Jules Kounde i Mike Maignan.

Jeśli chodzi o skład Iraku na próżno szukać tam znanych nazwisk. Polscy kibice mogą jednak kojarzyć dwóch zawodników z gry w Ekstraklasie. Chodzi o Amira Al Ammariego z Cracovii oraz Husseina Aliego z Pogoni Szczecin.

Przewidywane składy na mecz Francja – Irak:

Francja: Maignan – Digne, Saliba, Upamecano, Kounde – Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Barcola – Mbappe

Irak: Basil – Ali, Tahseen, Hashem, Doski – Bayesh, Al Ammari, Ismaeel, Jasim – Hussein, Al Hamadi

Mecz Francja – Irak rozpocznie się o godzinie 23:00. Istnieje jednak ryzyko, że mecz zostanie przerwany lub opóźniony. Francuskie media informowały, że prognozowane są burze w okolicach stadionu. W przypadku uderzenia pioruna mecz jest przerywany na 30 minut.

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