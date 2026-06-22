Legia Warszawa testuje skrzydłowego. To młodzieżowy reprezentant Polski

Legia Warszawa przygotowuje się do kolejnego sezonu pod wodzą Marka Papszuna. Wojciech Piela poinformował, że na testach w zespole Wojskowych przebywa Daniel Baran z FC Dallas.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Daniel Baran testowany w Legii Warszawa

Legia Warszawa rozpoczęła już przygotowania do sezonu 2026/2027 pod wodzą Marka Papszuna. Stołeczny klub nie zdołał wywalczyć awansu do europejskich pucharów, dlatego najbliższe miesiące mają być okresem przebudowy zespołu.

W kadrze Wojskowych nie brakuje nowych twarzy. Do klubu dołączyli już Ivan Brkić z Motoru Lublin, Zoran Arsenić z Rakowa Częstochowa, Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa oraz Robert Deziel Jr. z rezerw Bayernu Monachium.

Jak informuje Wojciech Piela, przy Łazienkowskiej testowany jest również Daniel Baran z FC Dallas. 19-letni skrzydłowy przez najbliższe dni będzie oceniany przez sztab Papszuna pod kątem przydatności do pierwszego zespołu. Niewykluczone, że jeśli zaprezentuje się z dobrej strony, pojedzie z drużyną na obóz przygotowawczy do Niemiec.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Baran ma na koncie dwa występy w reprezentacji Polski U-18. W klubie z Dallas rozwija się w zespole rezerw, gdzie w obecnym sezonie MLS Next Pro rozegrał 10 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Kontrakt zawodnika z amerykańskim klubem obowiązuje do czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata po stronie Dallas.

Legia w najbliższych dniach uda się na obóz przygotowawczy do Niemiec. Zgrupowanie zaplanowano w terminie 26 czerwca – 3 lipca w Herzogenaurach. W pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy Warszawianie zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin (24 lipca, godz. 20:30).