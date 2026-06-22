Mbappe i spółka zmierzą się z Irakiem. Dla Francji wygrana to obowiązek

Reprezentacja Francji zmierzy się z Irakiem w 2. kolejce grupy I Mistrzostw Świata 2026. Wicemistrzowie świata będą zdecydowanym faworytem. Tegoroczny mundial pokazał jednak, że nie można nikogo lekceważyć.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja zapewni sobie awans, jeśli wygra z Irakiem

Reprezentacja Francji nie miała problemu, żeby rozpocząć mundial od zdobycia kompletu punktów. W pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026 zmierzyli się z Senegalem. Co prawda, długo nie mogli przełamać defensywy rywali, ale gdy już to zrobili, to pozostałe bramki zdobywali z łatwością. Podopieczni Didiera Deschampsa wygrali (3:1). Dwa gole strzelił Kylian Mbappe, a jednego Bradley Barcola.

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Wyniki po 1. kolejce w grupie I ułożyły się w taki sposób, że zwycięstwo w starciu z Irakiem zapewni Les Bleus awans do fazy pucharowej. Komplet punktów nie powinien być żadnym problemem, ponieważ różnica klas pomiędzy obiema drużynami jest ogromna. Niemniej jednak obecne Mistrzostwa Świata nie raz pokazały, że w teorii słabszy rywal, który jest skazywany na porażkę, potrafi sprawić niespodziankę. Przekonała się o tym m.in. Hiszpania czy Portugalia, gdy punkty zabrały im drużyny Republiki Zielonego Przylądka oraz Demokratycznej Republiki Konga. Wicemistrzowie świata muszą więc zagrać na maksimum możliwości, żeby nie podzielić losu La Furia Roja. Każdy inny wynik niż gładkie zwycięstwo Francuzów zostanie uznany za sporą niespodziankę.

Irak przed trudnym zadaniem. Spróbują dokonać niemożliwego

Reprezentacja Iraku ma przed sobą najtrudniejsze zadanie w grupie, czyli mecz z naszpikowaną gwiazdami kadrą Francji. Już pierwsze spotkanie z Norwegią pokazało, jak duża jest dysproporcja pomiędzy Irakiem, a średniakiem europejskim, jakim jest Norwegia. Mecz zakończył się wysoką porażką (1:4), choć podopieczni Grahama Arnolda dobrze zareagowali na straconą pierwszą bramkę, tak w dalszej części spotkania byli bez szans. W wyjściowej jedenastce powinno znaleźć się dwóch zawodników z Ekstraklasy, czyli Hussein Ali (Pogoń Szczecin) oraz Amir Al Ammari (Cracovia).

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Mbappe ma szansę zostać liderem klasyfikacji strzelców

Kylian Mbappe w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026 zdobył dwie bramki, co pozwoliło mu znaleźć się w czołówce klasyfikacji strzelców. Kapitan reprezentacji Francji musi jednak utrzymać skuteczność w polu karnym rywali, ponieważ formą imponuje m.in. Leo Messi, Jonathan David, Cody Gakpo czy Deniz Undav. Spotkanie z Iranem, czyli jedną z najsłabszych drużyn na mundialu, to idealna okazja, aby gwiazdor Realu Madryt podreperował dorobek strzelecki.

Mbappe doskonale zna smak bycia królem strzelców Mistrzostw Świata. W 2022 roku, gdy Francja przegrała w finale z Argentyną, napastnik zgarnął Złotego Buta, strzelając w turnieju 8 bramek. Na swoim koncie ma także tytuł Mistrza Świata z 2018 roku.

Przewidywane składy na mecz Francja – Irak

Francja: Maignan – Digne, Saliba, Upamecano, Kounde – Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Barcola – Mbappe

Irak: Basil – Ali, Tahseen, Hashem, Doski – Bayesh, Al Ammari, Ismaeel, Jasim – Al Hamadi, Hussein

Kiedy mecz Francja – Irak?

Mecz Francja – Irak odbędzie się w poniedziałek (22 czerwca) o godzinie 23:00. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale TVP 1 oraz TVP Sport. Starcie będzie dostępne również online na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

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