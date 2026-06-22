Perez marzy o wielkiej gwieździe. W końcu trafi do Realu Madryt

Michael Olise to główny cel transferowy Florentino Pereza. Radio Marca ujawnia, że nie ważne, jak długo to zajmie, ale w końcu francuski gwiazdor trafi do Realu Madryt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Olise marzeniem Florentino Pereza i Realu Madryt

Real Madryt buduje kolejną drużynę marzeń po rozczarowującym sezonie. Florentino Perez bezpośrednio po zwycięstwie w wyborach aktywnie zaczął działać na rynku transferowym. Do tej pory ściągnął czterech zawodników. Trzeba pamiętać, że letnie okno transferowe rozpocznie się dopiero 1 lipca. Jak na razie drużynę wzmocnili: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Marc Cucurella i Bernardo Silva.

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Obecnie jednym z priorytetów transferowych pozostaje Michael Olise. Francuski gwiazdor po transferze do Bayernu Monachium wyrósł na jednego z najlepszych skrzydłowych na świecie. Nic więc dziwnego, że Florentino Perez marzy o jego ściągnięciu. Media sugerują, że możliwy jest transfer za ponad 200 milionów euro. Na antenie Radio Marca można było usłyszeć, że prędzej czy później 24-latek trafi na Bernabeu. Może to potrwać bardzo długo, jak w przypadku Mbappe, ale w końcu Olise zostanie piłkarzem Los Blancos.

– Florentino Perez nigdy nie zawodzi. Nie wiem, jak długo to potrwa – w niektórych przypadkach, jak z Kylianem Mbappe trwało to długo. Ale tak, celem Florentino Pereza jest Michael Olise – można było usłyszeć na antenie Radio Marca.

Olise imponuje formą w ostatnich dwóch sezonach. W barwach Bayernu Monachium rozegrał 107 meczów, w których strzelił 42 gole i zanotował 47 asyst. Kontrakt z Bawarczykami ma ważny do czerwca 2029 roku.

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