GKS Katowice blisko kolejnego transferu. To może być duże zaskoczenie! [NASZ NEWS]

11:40, 22. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice bardzo energicznie działa w letnim okienku transferowym. Z naszych informacji wynika, że klub z Górnego Śląska jest bliski przeprowadzenia niespodziewanego transferu.

Piłkarze GKS-u Katowice
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Szybkie ruchy GieKSy

GKS Katowice czeka w tym sezonie walka na trzech frontach. Poza ligą i pucharem dochodzą jeszcze eliminacje Ligi Konferencji UEFA. W związku z tym klub nie traci czasu i szybko dokonuje wzmocnień. Pierwszym było pozyskanie Szymona Bartlewicza, któremu wygasł kontrakt z Chrobrym.

Następnie katowiczanie sprowadzili z Motoru Lublin Bartosza Wolskiego, co sprawia, że linia pomocy klubu z Bukowej powinna być jeszcze mocniejsza. Na tym jednak nie koniec. W związku z kontuzją Rafała Strączka śląski klub szukał bramkarza. Jak informowaliśmy, dogadał się z Legią w kwestii sprowadzenia Gabriela Kobylaka.

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Jak się jednak okazuje, na tym nie koniec. Z naszych najnowszych informacji wynika, że bliski przejścia do GKS Katowice jest inny golkiper! Chodzi o Macieja Kikolskego z Widzewa. Nie jest to jeszcze przesądzone, ale bardzo prawdopodobne.

40 meczów, 7 czystych kont

To zaskakująca informacja, bo wielu uważało, że skoro przyjdzie Kobylak, to na tym ruchy w bramce się skończą. A tymczasem – być może – trener Rafał Górak będzie miał obu do dyspozycji.

W tym sezonie Ekstraklasy 22-letni Kikolski zagrał 9 meczów, w których puścił 13 goli, a w dwóch przypadkach zachował czyste konto. Ogólnie jego dorobek na poziomie Ekstraklasy to 40 spotkań. 7 razy udało mu się zakończyć mecz bez straconego gola.

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