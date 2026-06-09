Real Madryt nawiązał kontakt z Arsenalem. To byłaby duża transakcja

Real Madryt planuje wzmocnić pozycję lewego obrońcy i w związku z tym na celownik hiszpańskiego klubu trafił Riccardo Calafiori. Wicemistrzowie La Ligi nawiązali już kontakt z Arsenalem - donosi Gianluca Di Marzio.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Riccardo Calafiori na celowniku Realu Madryt

Real Madryt rozpoczyna nową erę pod wodzą Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec przybył już do stolicy Hiszpanii, gdzie w najbliższych godzinach odbędzie się jego oficjalna prezentacja. Wiadomo również, że szeregi drużyny Królewskich wzmocnią Denzel Dumfries oraz Ibrahima Konate. Mourinho nie zamierza jednak kończyć przebudowy zespołu i liczy na kolejne transfery przed startem nowego sezonu. Jednym z priorytetów ma być zwiększenie rywalizacji na lewej stronie defensywy, gdzie madrycki gigant chce pozyskać zawodnika gwarantującego wysoką jakość oraz wszechstronność.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Gianluca Di Marzio, na Santiago Bernabeu może trafić Riccardo Calafiori. Co więcej, Real Madryt miał już skontaktować się z Arsenalem, aby zapytać o możliwość sprowadzenia 24-letniego włoskiego lewego obrońcy. Choć pierwszym wyborem władz hiszpańskiego klubu pozostaje Josko Gvardiol, jego pozyskanie będzie niezwykle trudne i kosztowne. Właśnie dlatego wicemistrzowie La Ligi analizują alternatywne rozwiązania, a Calafiori uchodzi za jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia drużyny Mourinho.

Czternastokrotny reprezentant Italii występuje w ekipie Kanonierów od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Emirates Stadium z Bolonii za niespełna 45 milionów euro. Mierzący 188 centymetrów defensor może grać zarówno jako lewy obrońca, wahadłowy, jak i stoper. W minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje Arsenalowi mocną pozycję negocjacyjną. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika wynosi obecnie około 55 milionów euro.