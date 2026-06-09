Real Madryt nawiązał kontakt z Arsenalem. To byłaby duża transakcja

14:11, 9. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Gianluca Di Marzio

Real Madryt planuje wzmocnić pozycję lewego obrońcy i w związku z tym na celownik hiszpańskiego klubu trafił Riccardo Calafiori. Wicemistrzowie La Ligi nawiązali już kontakt z Arsenalem - donosi Gianluca Di Marzio.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Riccardo Calafiori na celowniku Realu Madryt

Real Madryt rozpoczyna nową erę pod wodzą Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec przybył już do stolicy Hiszpanii, gdzie w najbliższych godzinach odbędzie się jego oficjalna prezentacja. Wiadomo również, że szeregi drużyny Królewskich wzmocnią Denzel Dumfries oraz Ibrahima Konate. Mourinho nie zamierza jednak kończyć przebudowy zespołu i liczy na kolejne transfery przed startem nowego sezonu. Jednym z priorytetów ma być zwiększenie rywalizacji na lewej stronie defensywy, gdzie madrycki gigant chce pozyskać zawodnika gwarantującego wysoką jakość oraz wszechstronność.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Gianluca Di Marzio, na Santiago Bernabeu może trafić Riccardo Calafiori. Co więcej, Real Madryt miał już skontaktować się z Arsenalem, aby zapytać o możliwość sprowadzenia 24-letniego włoskiego lewego obrońcy. Choć pierwszym wyborem władz hiszpańskiego klubu pozostaje Josko Gvardiol, jego pozyskanie będzie niezwykle trudne i kosztowne. Właśnie dlatego wicemistrzowie La Ligi analizują alternatywne rozwiązania, a Calafiori uchodzi za jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia drużyny Mourinho.

Czternastokrotny reprezentant Italii występuje w ekipie Kanonierów od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Emirates Stadium z Bolonii za niespełna 45 milionów euro. Mierzący 188 centymetrów defensor może grać zarówno jako lewy obrońca, wahadłowy, jak i stoper. W minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje Arsenalowi mocną pozycję negocjacyjną. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika wynosi obecnie około 55 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości