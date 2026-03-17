Chelsea interesuje się Riccardo Calafiorim. Arsenal podjął decyzję

Chelsea bacznie obserwuje sytuację Riccardo Calafioriego. Taki transfer jest jednak mało prawdopodobny, ponieważ Arsenal chce zatrzymać swojego piłkarza - donosi serwis TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Calafiori i Moises Caicedo

Arsenal chce zatrzymać Riccardo Calafioriego

W ostatnim czasie pojawiły się plotki sugerujące, że przyszłość Riccardo Calafioriego w Arsenalu stoi pod znakiem zapytania. Sytuację 23-letniego lewego obrońcy podobno bacznie obserwuje Chelsea, która widzi w nim potencjalne wzmocnienie swojego składu. Gdyby taki transfer doszedł do skutku, wszechstronny defensor nie musiałby nawet opuszczać Londynu, co dodatkowo podsyca spekulacje wokół jego dalszej kariery.

Doniesieniom dotyczącym Calafioriego zaprzecza jednak brytyjski serwis „TEAMtalk”. Według tego źródła Kanonierzy są zadowoleni ze swojego zawodnika i chcą zatrzymać go na Emirates Stadium.

Arsenal nie zamierza rozpatrywać ofert za włoskiego wahadłowego, który najprawdopodobniej pozostanie w ekipie prowadzonej przez Mikela Artetę. Sam piłkarz również ma być szczęśliwy w drużynie lidera Premier League.

Calafiori występuje w barwach ekipy The Gunners od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za niespełna 45 milionów euro z Bolonii. W obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia bocznego defensora na około 50 milionów euro.