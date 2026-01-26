Reprezentant Polski z oferta z La Liga. Klubu nie stać na transfer!

Przemysław Wiśniewski jeszcze w tym okienku może zmienić klubowe barwy. Reprezentant Polski otrzymał ofertę z La Liga, o czym informuje Mateusz Borek. Na przeszkodzie stoją kwestie finansowe.

Przemysław Wiśniewski
Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Wiśniewski mógł trafić do Hiszpanii

Od stycznia 2023 roku Przemysław Wiśniewski występuje w Spezii Calcio. Aquilotti zapłacili za niego Venezii blisko cztery miliony euro. Po trzech latach od przeprowadzki na Stadio Alberto Picco reprezentant Polski może zaliczyć kolejną zmianę barw. Zainteresowanie transferem 27-latka wyraża kilka klubów.

W gronie ekip, które obserwują defensora, znajduje się przedstawiciel La Liga. Jednak klubu… po prostu nie stać na taki ruch. Z zapytaniem do Spezii, zgłosiło się Getafe, które walczy o utrzymanie w hiszpańskiej elicie. Tę informację podaje Mateusz Borek.

Wiśniewski ma szansę na powrót do Ekstraklasy. Nad pozyskaniem wszechstronnego obrońcy od dłuższego czasu pracuje Widzew Łódź, który ciągle wierzy w pozytywne rozstrzygnięcie rozmów z obecnym pracodawcą byłego zawodnika Górnika Zabrze. Wcześniej Polak był łączony także z drużynami z Serie A – Fiorentiną i Sassuolo.

