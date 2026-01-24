Widzew nie odpuszcza. Na horyzoncie transfer reprezentanta Polski

Widzew Łódź w dalszym ciągu zabiega o Przemysława Wiśniewskiego. Powrót reprezentanta Polski do Ekstraklasy jest realny. Klub rozmawia z piłkarzem - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski i Matty Cash

Widzew sprawi kolejną sensację? Temat wciąż aktualny

Widzew Łódź tej zimy pokazuje, jak wielki ma potencjał. Pobił rekord transferowy Ekstraklasy, sprowadzając Osmana Bukariego za pięć milionów euro. Na Emila Kornviga wydał z kolei między trzy a cztery miliony euro, więc wcześniejszy ruch nie był tylko jednorazowym wystrzałem. Klub nie zapomina też o Polakach – sfinalizował już hitowy powrót Bartłomieja Drągowskiego, a teraz czai się na jeszcze jednego reprezentanta kraju.

Od tygodni Widzew interesuje się pozyskaniem Przemysława Wiśniewskiego. Transfer środkowego obrońcy to ostatni ruch w planie na zimowe okienko. Również w tym przypadku była mowa o potencjalnym wydatku w okolicach pięciu milionów euro, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Wiśniewski w tym sezonie rozegrał 20 meczów dla Spezii, w tym 19 w ramach rozgrywek Serie B. Jest też pięciokrotnym reprezentantem Polski.

27-latek trafił na radary kibiców dzięki decyzji Jana Urbana, który postawił na niego w kadrze Biało-Czerwonych. Teraz może zaliczyć hitowy powrót do kraju, choć nieco się opiera. Dariusz Adamczuk informował, że to bardzo trudny temat, gdyż sam zawodnik woli kontynuować karierę za granicą.

Widzew natomiast nie odpuszcza. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazał, że wciąż trwają rozmowy z Wiśniewskim w celu przekonania go do transferu. Klub zna też oczekiwania finansowe Spezii i jest w stanie je spełnić, więc jedyną przeszkodą jest nastawienie środkowego obrońcy.