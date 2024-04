Jakub Piotrowski to absolutna gwiazda Łudogorca Razgrad. Reprezentant Polski ma duże szanse, aby latem zostać bohaterem transferu do mocniejszej ligi. Trener bułgarskiego klubu wierzy, że padnie rekordowa kwota.

Piotrowski odejdzie za rekordowe pieniądze?

Jakub Piotrowski to bezwzględne odkrycie tego sezonu. Jest on absolutną gwiazdą Łudogorca Razgrad, notując jak na pomocnika znakomite liczby. W samej lidze bułgarskiej uzbierał 11 bramek oraz 5 asyst, do czego dołożył cztery trafienia w Lidze Konferencji Europy i dwa w eliminacjach do Ligi Europy. Wyraźnie poprawił swoją efektywność, stając się łakomym kąskiem na rynku transferowym.

26-latek został również doceniony przez Michała Probierza, który nie tylko powołał go do reprezentacji Polski, lecz także wystawił od pierwszej minuty w obu meczach barażowych. Piotrowski udowodnił, że jest materiałem na dobrego środkowego pomocnika w skali europejskiej. Po świetnym sezonie szykuje się do transferu do mocniejszej ligi.

Łudogorec ma świadomość, że Polak generuje bardzo duże zainteresowanie, dlatego chce to wykorzystać. Trener klubu Georgi Dermndżiew wierzy, że w przypadku tego transfer padnie absolutny rekord w skali całej ligi.

– Cena za Jakuba Piotrowskiego powinna być rekordowa w całej Bułgarii. To bardzo dobrze, że ten piłkarz wzbudza tak wielkie zainteresowanie – skwitował.

Nieoficjalnie mówi się, że cena za Piotrowskiego może nawet przekroczyć 10 milionów euro. Do tej pory najdrożej sprzedanym graczem z Łudogorca był Igor Thiago, za którego Brugge miało zapłacić 11 milionów euro.

