Szymański wyląduje w Bundeslidze? Trzy zespoły wyraziły zainteresowanie

Sebastian Szymański najpewniej odejdzie z Fenerbahce Stambuł w zimowym okienku transferowym. Ofensywny pomocnik może zakotwiczyć w Bundeslidze, bo obserwują go Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt oraz VfB Stuttgart - podaje Ekrem Konur.

Sebastian Szymański najprawdopodobniej opuści Fenerbahce Stambuł podczas zimowego okienka transferowego. Ofensywny pomocnik chce zrobić kolejny krok naprzód w swojej karierze, próbując sił w topowej europejskiej lidze. Władze tureckiego klubu są gotowe wysłuchać ofert za swojego zawodnika i zaakceptować satysfakcjonującą propozycję. Według mediów Fenerbahce oczekuje za Polaka około 20 milionów euro, co uczyniłoby go jednym z najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii drużyny znad Bosforu.

Niewykluczone, że 49-krotny reprezentant Polski będzie kontynuował swoją karierę w Bundeslidze. Jak poinformował dziennikarz Ekrem Konur, zainteresowanie 26-letnim zawodnikiem wykazują bowiem Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt oraz VfB Stuttgart. Choć żaden z tych zespołów nie złożył jeszcze oficjalnej oferty, sytuacja może zmienić się wraz z otwarciem rynku transferowego. Niemieckie ekipy postrzegają Szymańskiego jako piłkarza o dużym potencjale, zdolnego wnieść kreatywność i dynamikę do środka pola.

Warto dodać, że sytuację naszego rodaka bacznie monitoruje również Olympique Lyon. Sebastian Szymański przywdziewa koszulkę drużyny Żółtych Kanarków od lipca 2023 roku, kiedy to przeniósł się do Turcji z Dynama Moskwa za niespełna 10 milionów euro. Wcześniej występował także w Feyenoordzie Rotterdam oraz Legii Warszawa. Dotychczas w barwach Fenerbahce rozegrał 125 spotkań, w których zdobył 22 bramki i zanotował 30 asyst. Kontrakt polskiego zawodnika ze stambulskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.