Reprezentant Hiszpanii marzy o Barcelonie. Czeka na swój moment

17:17, 29. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Pau Torres coraz wyraźniej spogląda w stronę FC Barcelony i nie ukrywa, że w przyszłości chciałby zagrać na Camp Nou. Według Keitha Wynessa wizja transferu do Blaugrany działa na obrońcę wyjątkowo mocno.

Hansi Flick
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pau Torres chciałby trafić do Barcelony

Pau Torres pozostaje jednym z filarów Aston Villi, ale temat jego przyszłości zaczyna żyć własnym życiem. Reprezentant Hiszpanii jest łączony z Barceloną, a sam piłkarz nie zamyka się na taki scenariusz. Choć transfer nie jest kwestią najbliższego okna, coraz więcej wskazuje na to, że myśl o grze w Katalonii mocno do niego przemawia.

Według Keitha Wynessa, byłego działacza Evertonu i Aston Villi, decyzja w przyszłości może należeć głównie do zawodnika. – Nie sądzę, by Aston Villa chciała go sprzedać, bo prezentuje się bardzo dobrze. Trzeba jednak przyznać, że dla hiszpańskiego piłkarza perspektywa gry w Barcelonie jest niezwykle kusząca – ocenił Wyness. Jego zdaniem zarówno Pau Torres, jak i jego otoczenie byliby bardzo otwarci na taki ruch, jeśli tylko pojawi się realna możliwość.

Barcelona od dłuższego czasu szuka stabilności w defensywie i nazwisko Torresa pasuje do tego profilu. To spokojny zawodnik, świetnie czujący się z piłką i dobrze wprowadzający ją do gry. Właśnie te cechy sprawiają, że jest wysoko ceniony przez Unai Emeryego, który widzi w nim kluczowy element swojego projektu w Aston Villi.

Wynes podkreśla jednak, że nawet Emery może nie być w stanie całkowicie zablokować marzeń piłkarza. – To bardzo ważny zawodnik dla sposobu gry Aston Villi. Emery będzie robił wszystko, by go zatrzymać, ale zainteresowanie Barcelony czy Realu zawsze robi ogromne wrażenie – zaznaczył. Na dziś Pau Torres skupia się na grze w Premier League, lecz transfer do Barcelony jest bardzo możliwą opcją w przyszłości.

