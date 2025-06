fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Juventusu

Igor Tudor na dłużej w Juventusie

Juventus w ostatniej kampanii wywalczył miejsce w TOP 4, co skutkuje tym, że ekipa z Alllianz Stadium będzie rywalizować w nowej edycji Ligi Mistrzów. Długo spekulowano o tym, że Bianconerich w nowym sezonie może prowadzić nowy trener. Klub opublikował oficjalny komunikat w sprawie.

„Pasja. Charyzma. Duch Juventusu. Słowa, które idealnie oddają to, co Igor Tudor wniósł do Juventusu od czasu objęcia stanowiska pod koniec marca i co będzie nadal reprezentował w nadchodzących latach” – brzmi wiadomość ekipy z Turynu.

„To już oficjalne: Tudor przedłużył kontrakt z Juventusem. Chorwacki trener będzie prowadził drużynę do 30 czerwca 2027 r. z możliwością przedłużenia o kolejny rok, do 30 czerwca 2028 r. Jego kolejne wyzwanie rozpocznie się tego lata, kiedy drużyna pojedzie do Stanów Zjednoczonych na Klubowe Mistrzostwa Świata” – czytamy dalej.

Igor Tudor rinnova con la Juventus 🤍🖤



Congratulazioni, mister! 💪🏻 — JuventusFC (@juventusfc) June 13, 2025

47-letni trener urodzony w Splicie jak na razie prowadził Juve w dziewięciu spotkaniach. Zaliczył w nich pięć zwycięstw, trzy remisy i zaledwie jedną porażkę. Tymczasem nową kampanię w lidze włoskiej Stara Dama Zacznie 24 sierpnia od starcia z Parmą u siebie. Zanim jednak do tego dojdzie, to najpierw Bianconeri wezmą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Juve w Ameryce Północnej zmierzy się kolejno z takimi ekipami jak: Al-ain czy Wydad. Fazę grupową Klubowych Mistrzostw Świata zakończy natomiast z Manchesterem City.

