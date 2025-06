Włosi podjęli decyzję ws. Spallettiego. Jest ostateczna

Włosi w piątek zostali rozbici przez Norwegię w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Ta porażka rozstrzygnęła o losach selekcjonera. Luciano Spalletti został zwolniony.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Włosi szukają nowego selekcjonera

Luciano Spalletti poprowadzi reprezentację Włoch w 24 spotkaniach – licznik 66-latka zatrzyma się po meczu z Mołdawią. Przygoda jednokrotnego mistrza Włoch z kadrą Italii rozpoczęła się 1 września 2023 roku i potrwa do 9 czerwca 2025 roku. Na konferencji przed poniedziałkowym spotkaniem był trener Romy, Interu i Napoli podzielił się z mediami spodziewanymi wieściami.

Spalletti podczas spotkania z dziennikarzami ujawnił, że Gabriele Gravina, prezydent FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), poinformował go w sobotę, że został zwolniony z obowiązków selekcjonera reprezentacji Włoch.

Dorobek Spallettiego za sterami kadry Italii to 23 mecze – 11 zwycięstw, sześć remisów i sześć porażek. Podczas Euro 2024 Azzurri dotarli tylko do 1/8 finału – na Olympiastadion w Berlinie lepsza okazała się Szwajcaria, która wygrała 2:0. Włosi awansowali także do 1/4 finału Ligi Narodów – w dwumeczu musieli uznać wyższość Niemców, którzy triumfowali 5:4.

Faworytem do przejęcia reprezentacji Włoch ma być Stefano Pioli.