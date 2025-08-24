Renato Sanches znów zmienił otoczenie. Zagra z dwoma Polakami

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Renato Sanches

Oficjalnie: Panathinaikos Ateny wypożyczył Renato Sanchesa

Renato Sanches został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Panathinaikosu Ateny. Grecki klub poinformował o tym w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej, potwierdzając, że Portugalczyk dołącza do zespołu Koniczynek na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain. 20-krotny mistrz Grecji nie zdradził szczegółów dotyczących ewentualnej klauzuli wykupu, co oznacza, iż pomocnik najprawdopodobniej spędzi w Atenach tylko jeden sezon. Dla Panathinaikosu to głośne wzmocnienie, które ma pomóc w walce o najwyższe cele w lidze greckiej oraz europejskich pucharach.

Co ciekawe, w nowej ekipie Renato Sanches spotka dwóch reprezentantów Polski – Bartłomieja Drągowskiego oraz Karola Świderskiego. Warto przypomnieć, że Portugalczyk ma już swoją historię związaną z polskim futbolem. To właśnie on w 2016 roku wpisał się na listę strzelców w ćwierćfinałowym meczu mistrzostw Europy pomiędzy Polską a Portugalią. W regulaminowym czasie gry i dogrywce padł rezultat 1:1, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych, która zakończyła się wynikiem 5:3 dla naszych rywali. Drużyna Biało-Czerwonych była wówczas o krok od półfinału Euro.

Kariera Renato Sanchesa od tamtego czasu nie potoczyła się jednak tak, jak przewidywano. Po świetnym początku w Benfice Lizbona i transferze do Bayernu Monachium wydawało się, że 28-latek stanie się jednym z najlepszych pomocników w Europie. Aczkolwiek rzeczywistość okazała się brutalna – Portugalczyk zaliczył kilka wypożyczeń, grał także w Swansea City oraz LOSC Lille, z którym zdobył mistrzostwo Francji. Ostatnią kampanię spędził na czasowym transferze we wspomnianej wyżej Benfice Lizbona, gdzie nie odzyskał dawnej formy. Teraz poszuka szczęścia w lidze greckiej, broniąc barw Panathinaikosu Ateny.