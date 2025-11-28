Real zwrócił się do Liverpoolu. Hitowy transfer wykluczony!

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Florentino Perez

Konate był kandydatem dla Realu. Transferu nie będzie

Real Madryt pozyskał tego lata tylko Deana Huijsena, choć Xabi Alonso naciskał na transfer jeszcze jednego środkowego obrońcy. Dojdzie do niego w przyszłym roku, kiedy rozstrzygną się losy Davida Alaby oraz Antonio Rudigera. Obaj defensorzy mają ważne umowy tylko do czerwca, a ich przedłużenie jest właściwie mało prawdopodobne.

Kilka miesięcy temu Królewscy wstępnie zaplanowali transfer Ibrahimy Konate. Mieli wykorzystać fakt, że jego kontrakt z Liverpoolem również wygasa za nieco ponad pół roku, a negocjacje w sprawie przedłużenia nie przebiegały zgodnie z planem angielskiego giganta. Wizja przenosin na Santiago Bernabeu była kusząca dla gwiazdora, który zwlekał z ostateczną decyzją.

Z najnowszych informacji wynika, że do hitowego transferu jednak nie dojdzie. Real Madryt miał zrezygnować z próby sprowadzenia Konate, o czym dowiedział się już Liverpool. Nie oznacza to oczywiście, że do stolicy Hiszpanii nie zawita kolejny środkowy obrońca, a będzie to po prostu inny kandydat.

🚨 Real Madrid considered Ibrahima Konate but inform Liverpool they have no interest in signing France int’l. 26yo’s unresolved #LFC contract situation could still go either way. That + loads more on Jan/summer markets in @TheAthleticFC Transfer Radar 2026 https://t.co/hD7lYaxpJt — David Ornstein (@David_Ornstein) November 28, 2025

Real przekazał Liverpoolowi, że stracił zainteresowanie Francuzem. Być może wynika to z faktu, że jego forma w obecnym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Na liście życzeń Królewskich znajdują się dalej takie nazwiska, jak Dayot Upamecano, Marc Guehi czy Nico Schlotterbeck.