Real znalazł następcę Viniciusa. To wielki cel transferowy Barcelony

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real ma dwóch kandydatów na zastąpienie Viniciusa

Vinicius Junior może opuścić Real Madryt. Florentino Perez rozważa sprzedaż gwiazdora, ponieważ wciąż nie osiągnięto porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu głównie z powodu wysokich wymagań finansowych Brazylijczyka.

W związku z możliwym odejściem 25-latka, Real myśli o wzmocnieniu ataku. Na szczycie listy życzeń nadal jest Erling Haaland. Norweg od dawna znajduje się na radarze Królewskich, ale negocjacje z Manchesterem City mogą być skomplikowane. Umowa snajpera z angielskim gigantem obowiązuje aż do 2034 roku.

Z tego powodu Los Blancos rozważają inną opcję. Chodzi o Juliana Alvareza. Napastnik Atletico Madryt od dawna znajduje się na radarze Barcelony. Argentyńczyk jest wyceniany na około 100 milionów euro, jednak Real po sprzedaży Viniciusa byłby w stanie sfinalizować tak kosztowną transakcję.

Zaletą Alvareza jest to, że zna ligę i nie potrzebuje czasu na aklimatyzację. Z drugiej strony Haaland to jeden z najlepszych napastników na świecie. Wszystko zależy jednak od przyszłości Viniciusa. Jeśli skrzydłowy nie przedłuży kontraktu, może przenieść się do Arabii Saudyjskiej, choć obserwują go także kluby Premier League.

